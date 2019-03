Am liebsten war mir immer die Erzählung von Scheherazade. Mutig erzählt die junge Frau jede Nacht dem König eine Geschichte, die sie zum Anbruch des Morgens an einer spannenden Stelle unterbricht und erst in der nächsten Dämmerung fortführt. Damit heilt sie nicht nur den Liebeskummer des Königs, sondern rettet auch einer Vielzahl von Frauen das Leben. Als Pragmatikerin hat mich an diesem Märchen schon immer weniger die Moral, sondern vielmehr die praktische Umsetzung fasziniert: Wie schaffte es Scheherazade jede Nacht mit einer neuen fesselnden Geschichte in den Königspalast zurückzukehren?

Seit meinem Besuch im Hotel Royal Mansour in Marrakesch kenne ich die Antwort. Und tausendundeine Nacht würden nicht ausreichen, sie auch nur im Ansatz zu umreißen.