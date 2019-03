Das hätten wir selbst nicht gedacht, aber Rote Beete Saft gehört ab sofort zu unserem Liebsten Sommergetränk. Nur ein Glas, am besten jeden Morgen getrunken, führt zu einem verwandelten Teint und kurbelt den Stoffwechsel ordentlich an. Das liegt an der Vielzahl an Ballaststoffen, die in dem Saft stecken. Als Ergebnis schwinden überflüssige Pölsterchen fast wie von alleine.