Rollkragenpullover – der vielfältige Modeklassiker

Qualität vor Quantität: In Modeklassiker wie Trenchcoats, Kaschmirpullover & Co. darf und sollte man ruhig tiefer in die Tasche greifen. Exemplare aus feinem Kaschmir und hochwertiger Wolle wärmen nicht nur im Herbst und Winter, sondern hinterlassen ein wohltuendes Tragegefühl – keiner möchte doch kratzige Materialien auf der Haut spüren! Auch wenn die Pflege bei Kaschmir ein wenig mehr Aufmerksamkeit erfordert, lohnt es sich! Vor allem Rollkragenpullover in den Farben wie Weiß und Beige oder auch Schwarz sind niemals eine verkehrte Investition und über alle Jahre hinweg absolut tragbar.

Neben der klassischen, enganliegenden Form sollte man auch zu Oversize-Varianten und kurzen Pullovern mit Rollkragen greifen. So hat man für jeden Look den passenden Modeklassiker parat.