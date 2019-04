Ring Stacking – so funktioniert der Schmucktrend

Beim Ring Stacking kommt es vor allem auf die Ringfarbe, auf das Design und auf die Größe der Ringe an. Es geht per se darum, nicht nur einen Ring am Finger zu tragen, sondern viele Lieblingsstücke miteinander zu kombinieren. Demnach können Sie drei Ringe an nur einem Finger tragen, insgesamt sieben oder mehr auf einer Hand verteilen oder aber beide Hände für den Layering-Trend benutzen. Aber aufgepasst: Sie werden schnell merken, dass nicht jede Ring-Kombination an den Fingern harmonisch aussehen wird. An dieser Stelle gibt es kein Geheimrezept, probieren geht über Studieren. Allerdings gibt es ein paar Tricks und Tipps, mit denen Sie im Ring Stacking tolle Looks kreieren können. Wir verraten Ihnen unsere liebsten Styling-Ideen: