Die Haut wird zwar als unser größtes Organ bezeichnet, weißt aber, gerade was die unterschiedlichen Hautstellen angeht, große Unterschiede in Sachen Dichte und Reizbarkeit auf. Behalten Sie diesen Fakt bei der nächsten Rasur im Hinterkopf; und gehen Sie mit diesem Bewusstsein anders an die Enthaarung heran:





Beine richtig rasieren

Gute Info vorab: Die Haut an den Beinen ist weniger empfindlich als unter den Achseln oder im Intimbereich, was die Rasur um einiges erleichtert. Reinigen Sie die Haut im ersten Schritt und verwenden Sie nach Bedarf auch noch ein Peeling. Verteilen Sie anschließend den Rasierschaum.

Fangen Sie nun an, den Bereich bis zu den Knien zu rasieren. Drücken Sie dabei mit der Klinge nicht zu doll auf, das verhindert eventuelle Schnittwunden. Nachdem Sie auch die Knöchel vorsichtig enthaart haben, nehmen Sie sich das Knie vor. Aufgrund der Form des Knies, gilt auch hier: Vorsicht! Ob Sie die Oberschenkel auch noch rasieren möchten oder nicht, bleibt Ihnen überlassen und ist Geschmackssache.





Achseln richtig rasieren

Wachsen die Haare an den Beinen noch brav in eine Richtung, sieht es bei den Achselhaaren ganz anders aus: Die Härchen sprießen unter den Achseln in alle Himmelsrichtungen — was die Rasur äußerst kompliziert machen kann. Heben Sie Ihren Arm aus diesem Grund schön nach hinten hoch, um die Haut so gut wie möglich zu straffen. Rasieren Sie dann von oben nach unten und von unten nach oben sowie von links nach rechts und rechts nach links.





Intimbereich richtig rasieren

Kein Muss— aber vielen Frauen immer noch wichtig: Ein glatt rasierter Intimbereich. Auch Untenrum wachsen die Haare leider in verschiedene Richtungen, weshalb Sie eine gründliche Rasur nur erreichen, wenn Sie auch in jede Richtung rasieren. Verwenden Sie vorab unbedingt ein Rasiergel und versuchen Sie bei der Rasur im Intimbereich immer in Wuchsrichtung zu rasieren, auch wenn es schwerfällt. Nur so verhindern Sie unnötige Schnitte und Wunden, die sich in diesem Bereich wirklich keiner wünscht.