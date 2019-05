Richtig bräunen: Mit diesen Tipps steht Ihrem Sommerteint nichts mehr im Weg

Mit Hilfe der Eigenschutzzeit Ihrer Haut und dem Lichtschutzfaktor Ihrer Sonnencreme lässt sich berechnen, wie lange Sie in der Sonne bleiben dürfen, ohne dass Ihre Haut Schaden nimmt. Je nach gewünschtem Aufenthalt lässt sich so ganz einfach der benötigte Lichtschutzfaktor bestimmen. Als Faustformel gilt:

Eigenschutzzeit x Lichtschutzfaktor = maximal mögliche Zeit, sich ohne Sonnenbrand zu sonnen.

Ein höherer UV-Index (in den Sommermonaten liegt dieser in unseren Breiten um die Mittagszeit zwischen fünf und acht) und weitere Faktoren, wie etwa Reflexion durch Wasser oder Schnee, erfordern zusätzlichen Schutz. Weiterhin kommt es auch auf die verwendete Menge an Sonnencreme an. Für den Körper braucht man mindestens drei Esslöffel Sonnencreme, sonst kann sich der Lichtschutz um bis zu 70 Prozent reduzieren.Unbedingt an die so genannten Sonnenterrassen wie Nasenrücken, Ohren und Sonnenschutz für die Lippen denken.