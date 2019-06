Richtig abnehmen: Die 7 größten Fehler und wie Sie erfolgreich abnehmen können

Nur weil es alle machen heißt es noch lange nicht, dass es für einen selbst gut ist. Bekannte Star-Diäten wie die Keto-Diät, die Hollywood-Diät, die Eier-Diät, die Paleo-Diät oder auch das Anwenden diverser Vitaminkuren ist in aller Munde und ist gefragter denn je. Allerdings: Nur weil ein Topmodel am Tag drei Liter in Form von Smoothies zu sich nimmt heißt es nicht, dass es für Sie auch die passende Abnehm-Variante ist. Rechierchieren Sie die Vor-und Nachteile einer jeden Diätform und passen sie diese gegebenenfalls an die eigenen Bedürfnisse an.