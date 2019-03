Rezept: Zimtschnecken mit Zitronencreme

Cinnamon Rolls mit cremiger Glasur ist, waren wir neugierig. Was ist dran an dem Hype? Haben die noch nie ein Pain au Chocolat gegessen? Ist ein Leben ohne fluffig-klebrige Hefeteilchen mit pappsüßer Glasur wirklich nicht lebenswert? Die Antwort: Warum haben deutsche Bäckereien die Zimtzucker-Leckerei nicht schon längst in ihr Sortiment aufgenommen, denen entgehen Einnahmen in MILLIONENHÖHE!

Tatsächlich hat es einige Rezept-Versuche gedauert, bis wir die perfekten Zimtschnecken herausbekommen haben: leicht und fluffig, zart buttrig, nicht zu süß und mit der überraschenden Frische der Zitronen-Creme als perfekter Ergänzung. Das Ergebnis wollen wir Ihnen nicht vorenthalten!

Das Beste: Sie können die Zimtschnecken ganz easy am Vorabend vorbereiten und am nächsten Tag zum Frühstück ohne lange Ruhezeiten backen - köstlich!