Zutaten für das Mohnravioli

250 g Nudelteig (als Fertigprodukt), dünn ausgerollt 250 g Quark 80 g frisch gemahlener Mohn 50 g Zucker 1 EL Agavendicksaft (oder ein anderes flüssiges Süßungsmittel) geriebene Schale einer unbehandelten Zitrone

Zubereitung

Für die Füllung: Quark, Mohn, Zucker, Sirup und Zitronenschalenabrieb zu einer gleichmäßigen, cremigen Masse verrühren. Den ausgerollten Nudelteig in der Mitte teilen und eineHälfte beiseitelegen. In ausreichend großen Abständen die Füllung auf der Teigplatte verteilen, dann die andere Hälfte drauflegen, um die Füllungen herum vorsichtig andrücken und mit einem Raviolistanzer ausstechen (oder mit einem Teigrädchen schneiden, dann aber in Quadratform). Ravioli kurz trocknen lassen, dann in einen Topf mit kochendem Wasser geben und 4–5 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Mit einem Schaumlöffel abschöpfen.

Zutaten für Marillenröster

400 g Aprikosen, halbiert und entsteint

1 EL Butter, 100 g Zucker

1 Schnapsglas Marillenlikör

Zubereitung

Die Aprikosenhälften in Butter anbraten, bis die Ränder bräunlich werden. Den Zucker einrieseln und leicht karamellisieren lassen. Mit dem Marillenlikör ablöschen und den Alkohol verkochen lassen. Zusammen mit den Ravioli servieren und mit etwas Mohn bestreuen.

Übrigens: Der heiße white Austrian ist der perfekte Drink für alle Marillenliebhaber!