Honig-Chili-Hühnchen: Chilischote entkernen und fein würfeln. In einer Schüssel Honig mit Zitronensaft, Chilistücken, Cayennepfeffer und Paprikapulver verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Hähnchenbrustfilets in gleichgroße Streifen schneiden und in der Marinade einlegen. Abgedeckt über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Hähnchenbruststreifen in einer Pfanne mit Olivenöl goldbraun braten.

Rotkohl-Slaw: Orangen- und Limettensaft, Zucker und Olivenöl in einer Schüssel miteinander vermischen. Rotkohl in sehr feine Streifen schneiden und unter die Marinade

heben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Rotkohl-Slaw mindestens eine Stunde ziehen lassen und zwischendurch umrühren.

Knoblauchsoße: Knoblauchzehe sehr fein würfeln. Alle Zutaten in einer Schüssel mit einer Gabel glattrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten: Stand ‘n Stuff Soft Tortillas in Alufolie wickeln und im vorgeheizten Ofen bei 165°C für 7 bis 9 Minuten erwärmen.

Mango würfeln. Romanasalat fein schneiden, Cocktailtomaten halbieren und Radieschen in dünne Scheiben schneiden. Jeweils eine Soft Tortilla mit Salat, Rotkohlslaw und Hähnchenbruststreifen füllen. Mit Radieschenscheiben, Mangowürfeln, Cocktailtomaten, Koriander und Knoblauchsoße garnieren und genießen!