Rezept: Matcha-Minz-Schokoladen-Chip-Eis von Kissa

Matcha wird in Fachkreisen auch als das grüne Gold bezeichnet. Der KISSA Bio MATCHA for COOKING steckt voller Polyphenole und wertvoller Inhaltsstoffe. Matcha lässt sich wunderbar verwenden für Matcha Shakes, Matcha Lattes, Müsli, Schokolade, Gebäckund Matcha Eis – deshalb haben wir für Sie ein erfrischendes Rezept mit Matcha und Minze, guten Appetit!

Zutaten für circa 1 Liter Eis:

3 - 4 TL KISSA Matcha for Cooking

1 l veganes Vanilleeis

1 Bund Minze plus einige Blättchen für die Garnitur

100 g dunkle Schokolade (mind. 70 % Kakaoanteil)

Zubereitung:

Vanilleeis leicht antauen lassen und in einen Standmixer geben. KISSA Matcha for Cooking darübersieben. Minzblättchen von den Stängeln zupfen, in den Standmixer

geben und alles fein pürieren. Eismasse in eine Kastenform geben. Schokolade grob hacken und bis auf 2 EL in das Eis rühren. Restliche Schokoladenstückchen auf dem Eis verteilen. Gut durchfrieren lassen, vor dem Servieren leicht antauen lassen und mit Minzblättchen garnieren.