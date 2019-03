Rezept für glutenfreien Kurkuma-Kuchen

Für ein Blech à 20 x 30 cm

Zutaten für den glutenfreien Boden:

240g geriebene Kokosnuss

270g Mandelmilch

170g Kondensmilch

20g Wasser

Prise Salz

Für die Ananas-Ingwer-Kurkuma-Creme:

710g frischen Ananassaft, 1kg Ananas, geschält

70g Zitronensaft, 1 Zitrone und eine Limette

45g Ingwer, geschält

½ TL Kurkuma-Pulver

4 große Eier

120g Butter, geschmolzen und kühl

250g Zucker

10g Gelatine-Blätter

Prise Salz

Zum Dekorieren:

Getrocknete Ananas-Blüten

Ananas-Blätter

Zubereitung:

Für den Kuchenboden

1. Die geriebene Kokosnuss mit Mandelmilch und Salz in eine Schüssel geben und mit einem Löffel verrühren.

2. Kondensmilch unterrühren und ordentlich miteinander vermischen

3. Wasser nach und nach hinzugeben, sodass der Teig nicht bröckelig wird

4. Mischung in die Backform geben

5. 2-3 Stunden in den Kühlschrank stellen

Für die Creme

1. Eine Schüssel mit sehr kaltem Wasser füllen und die Gelatine-Blätter hinzugeben

2. Butter schmelzen, beiseitelegen

3. Ananas säubern und schneiden, 6-7 Stücke für die Dekoration beiseitelegen

4. Mit einem Mixer den Ananassaft und den Ingwer mixen

5. Zitrone und Limette ausdrücken, dann den Saft gemeinsam mit dem gemixten Saft und Eiern, Zucker, geschmolzener Butter und Kurkuma in einen Topf geben.

6. Bei mittlerer Hitze unterrühren und ständig umrühren (10 Minuten), die Mischung darf nicht kochen!

7. Anschließend die Gelatine-Blätter hinzugeben

8. Zuletzt die Creme über den Kuchenboden geben und über Nacht in den Kühlschrank stellen

9. Vor Verzehr dekorieren