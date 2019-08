Resilienz: So stärkt man seine eigene Widerstandkraft

Natürlich ist es menschlich, sich in einer krisenhaften Situation oder nach einer Niederlage erst einmal selbst leidzutun. Oft tappen wir dann aber in die Falle des Jammerns oder weisen Kritik reflexhaft weit von uns. Wer hört schon gern etwas Negatives über sich? Tage-, manchmal wochenlang können wir uns über Umstände ärgern, die längst vergangen und nicht mehr zu ändern sind. Auch halten wir lieber am bisherigen Weg fest, anstatt am gesetzten Ziel. Die Frage, ob es nicht auch andere Lösungswege geben kann, wird zu wenig gestellt. Nun kann sich niemand über Nacht von Grund auf ändern. Aber: Wir können uns entwickeln, Schritt für Schritt, und dabei die Eckpfeiler der Resilienz im Auge behalten.

Ein starkes Fundament der Resilienz in allen Lebenslagen liefert die persönliche, ganz pragmatische Sinnnhaftigkeit. Wenn wir unser „Warum“ kennen, erfahren wir eine Kraft, die beflügelt und motiviert. Zwei weitere Bausteine sind ausreichend Schlaf und eine gesunde Ernährung. So abgedroschen es klingen mag: Eine gute physische Verfassung für die Belastbarkeit in Job und Alltag ist von großer Bedeutung. Bei längerem Schlafmangel liegen irgendwann die Nerven blank. Besonders wichtig ist ein stabiles soziales Netz. Dass schon eine Vertrauensperson uns stark macht, hat die Psychologie längst bewiesen. In Zeiten von Facebook und Instagram sei gesagt: Bei Freundschaften zählt die Qualität, nicht die Quantität. Pflegen Sie Beziehungen, die Ihnen Ruhe, Kraft und Stärke geben. Haben Sie diese Personen im Blick? Sind Sie Teil Ihres Lebens? Oder bleibt es zu oft beim Vorhaben, sich mal wieder zu treffen? Dann ändern Sie das – am besten gleich jetzt.