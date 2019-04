Rossos Leidenschaft abseits des Business ist die Kunst: "Eigentlich habe ich Kunst viel zu spät für mich entdeckt.“ Auch wenn er schon 2003 den amerikanischen Künstler Stephen Sprouse engagiert hat, mit seinen Graffiti den Diesel-Store am New Yorker Union Square zu gestalten (die besprühten Stoffbahnen entsorgten Mitarbeiter zu Rossos Entsetzen, nachdem die Aktion gelaufen war). Wenn er jetzt die Kunstmessen der Welt von Hongkong über Basel bis Miami besucht, hat er einen "Lehrer“ dabei, der ihm die Arbeiten erklärt. Feuer gefangen für die Kunst hat er bei Basquiat, Takashi Murakami, Julian Schnabel und dem italienischen Konzeptkünstler Francesco Vezzoli. "Das Tolle ist, dass Kunst den Horizont in jeder Beziehung erweitert.“ Und das sei eine gute Lehre für die Mode: "Wir müssen wieder Träume und Verlangen herstellen.“ Wie auf das Stichwort "Verlangen“ kommt das Dessert herein – Profiteroles, gefüllt mit Vanillecreme und Schokolade obendrauf. Rosso winkt ab, ich probiere die Kalorienbombe zumindest.

Er plant, sich mehr mit organischem Essen zu beschäftigen, und arbeitet an einer Bio Zertifizierung seiner Wein- und Olivenölproduktion. An der Bio-Supermarktkette Natura Si hat er sich schon vor einigen Jahren beteiligt. Ebenso sehr liegen ihm soziale und kommunale Projekte am Herzen. "Das Essen, das in der Kantine übrig bleibt, geht an Flüchtlinge in der Umgebung“, erzählt er. Dann hat er fünf Millionen Euro für die Renovierung der Rialto-Brücke in Venedig gespendet und vergibt Mikrokredite an lokale Handwerker.

Welche Werte gibt er seinen Kindern abseits von sozialer Verantwortung mit? "Sei positiv! Alles ist möglich! Aber du musst auch etwas dafür tun, damit du deine Ziele erreichst. Sei da, vor Ort, fass mit an, fühl dich verantwortlich!“ Er sehe gerade großen Sinn darin, die Ressourcen wiederherzustellen, die seine Generation zerstört habe.

Seit eineinhalb Stunden plaudern wir jetzt, unter uns in der Kantine ist es leer geworden. Ich müsse auf jeden Fall das streng geheime Atelier mit der neuen Kollektion sehen, schlägt er vor, drückt mich noch einmal fest, strahlt und verschwindet mit wehenden Locken genauso schnell, wie er gekommen war.