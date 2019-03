Baden in den Emiraten

Als Reiseziel mit Sonnengarantie im September versprechen die Vereinigten Arabischen Emirate Erholung pur. In einem der luxuriösen Hotels in Dubai, Oman oder Fujairah lassen sich die Urlaubstage bestens am Pool oder an den hoteleigenen Stränden verbringen. Aber auch alle, die die Abwechslung lieben kommen in den arabischen Ländern voll auf ihre Kosten: Soukbesuche, Safaritouren und Sightseeing in Dubai oder Abu Dhabi warten!