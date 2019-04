Das hatte einst schon Goethe richtig erkannt und zeigt sich auch in Sachen Reiseverhalten: Deutschland wird als Urlaubsziel immer beliebter. Deshalb muss die Heimat auch im Oktober als Reiseziel dabei sein. Genauer gesagt Konstanz im Dreiländereck. Das malerische Städtchen mit Wasserlage ist im Oktober umhüllt von einem warmen Licht, dass die bunten Häuschen direkt am Bodensee noch schöner herausputzt. Doch nicht nur architektonisch hat die 86.000 Einwohner-Stadt von niedlichem Fachwerk über gotischen Monumenten einiges zu bieten: Auch was das Freizeit- und Kulturangebot angeht, kann so einiges rund um den Bodensee unternommen werden. Die drei besten Konstanz-Tipps im Überblick:

Inselhopping am Bodensee? Unbedingt! Neben der Insel Mainau ist auch als Weltkulturerbe die Insel Reichenau nicht weniger unbedeutend und mit einer kleinen Schifffahrt bestens zu erreichen. Wandern auf dem Premiumwanderweg SEEGang: Über 50 Kilometer Strecke, die einen tollen Blick auf den nordwestlichen Teil des Sees werfen lässt. Genießer kommen vor allen Dingen in den zahlreichen Weinlokalen auf ihre Kosten. Neben den edlen Tropfen erfreut sich auch der Gaumen an einer typisch regionalen Küche.