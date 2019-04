Reiseziele im November

Verkehrte Welten: Wenn uns in Europa kalendarisch der Herbst fest im Griff hat, blüht in Afrika die Natur für den bevorstehenden Sommer auf. Gerade die Kapregion ist als Reiseziel im November mit angenehmen Temperaturen um die 25 Grad empfehlenswert. Das Erklimmen des Tafelbergs, das Erkunden Kapstadts oder Strandbesuche bieten sich deshalb besonders gut an. Wer sich für ein Strandbad entscheidet, sollte jedoch die östliche Seite der Stadt aufsuchen. Muizenberg oder Simons Town sind durch die Einströmung des Indischen Ozeans in Bezug auf Wassertemperaturen bevorzugt, was das Baden im Atlantik wesentlich angenehmer macht.