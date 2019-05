Reiseziele im Juni: Die schönsten Ziele für den Sommerurlaub

Mit mildem Klima und einer atemberaubenden Kulisse begeistert vor allem der Süden Montenegros. Das Land an der Adriaküste gilt als echter Geheimtipp unter den Balkanstaaten - noch! Denn immer mehr Urlauber "verirren" sich in die schmucken Gegenden des Reiseziels im Juni. Mit reichlich Kultur, malerischen Landschaften und ganz viel Sonnenschein überzeugt die MADAME.de-Redaktion am meisten die Bucht von Kotor. Hier kann man getrost die Seele baumeln lassen und an den kleinen Strandabschnitten an seiner Sommerbräune arbeiten.