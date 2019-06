Reiseziele im Juli: 3 Roadtrips, die sich wirklich lohnen

Mindestens einmal im Leben träumt jeder von einem Besuch in Kalifornien – und durch die abwechslungsreiche Natur, tollen Städte-Highlights und der angrenzenden Pazifikküste ist das auch kein Wunder! Um die Küstenregion geht es auch bei unserem Roadtrip. Deshalb sollten Sie sich nicht vor dem Leihen eines Mietwagens scheuen, denn nur so erleben Sie alles, was der Golden State zu bieten hat. Für Strandanbeter ist der Pacific Coast Highway, kurz PCH, genau das Richtige, um den Mix aus Abenteuer und Erholung zu genießen. Der Startschuss fällt in San Diego, zweitgrößte Stadt Kaliforniens und mit über 70 km Strandlänge ein Paradies für Surfer. Über Laguna Beach geht es dann direkt nach Los Angeles, wo Sie unbedingt Malibu mit seinen exklusiven Restaurants und Läden besuchen sollten. Selbstverständlich darf das Besichtigen Downtown Los Angeles nicht fehlen, genauso wie die Hollywood Hills. Daraufhin geht es unter anderem an Santa Barbara und Santa Cruz vorbei, bevor das letzte Etappenziel erreicht wird: San Francicso. Die Stadt lebt von ihren Wahrzeichen, der Golden Gate Bridge, Alcatraz und den Kabelstraßenbahnen, die sich die Hügel der Stadt auf- und abkämpfen.