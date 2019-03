Die beste Reisezeit für Costa Rica ist Januar

Reiseziel im Januar: Urlaub in Costa Rica

Abwechslungsreich, bunt und unberührt – das ist unser Reiseziel im Januar, Costa Rica. Das Land in Lateinamerika gilt (noch) als echter Geheimtipp und lockt vor allem Naturliebhaber in die atemberaubende Landschaft. Weite Teile sind mit Regenwald bedeckt, sowohl Pazifik- als auch Karibikküste vorhanden, Vulkane und pulsierendes Stadtleben treffen in dem Land aufeinander. Kurz gesagt: Wer sich zwischen Strandurlaub und Aktivreise nicht entscheiden kann, ist hier genau richtig. Die schönsten Sehenswürdigkeiten im Überblick.

Costa Ricas Sehenswürdigkeiten