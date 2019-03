Südtirol ist im Sommer für seine traumhaft schönen Wanderwege bekannt, aber auch in den kalten Monaten darf die Vielfalt der norditalienischen Region nicht unterschätzt werden. Vor allem Wintersportler fühlen sich wohl, denn die mit Schnee bedeckten Landschaften werden zu Pisten für Skifahrer oder Snowboarder. Nach der sportlichen Betätigung lässt es sich am besten in den Wellnessbereichen der Hotels oder in den Städten erholen: Alle guten Dinge sind drei und deshalb möchten wir Ihnen auch nicht die schönsten Städte innerhalb der italienischen Region Südtirol vorenthalten. Mit Meran, Bozen und Brixen erleben Sie drei urbane Reiseziele im Februar. Noch dazu den Mix aus Österreich und Italien – auf geographischer, kulinarischer und aktionsreicher Ebene!

Nach dem Tag im Skigebiet Meran 2000 kann es in der Therme Meran des Städtchens mit einer intensiven Spa-Behandlung weitergehen. Schön zu wissen: Die Produkte kommen allesamt aus der Region und sind auf natürlicher Basis hergestellt.

Als Tor zur Gebirgskette der Dolomiten liegt Bozen besonders günstig für Wintersport-Liebhaber. Gleich drei Skigebiete, Rittner Horn, Jochgrimm und Reinswald, sind rund um die Stadt vorzufinden, die für rasante Abfahrten gleichermaßen gut geeignet sind, wie für das Genießen des Ausblicks über die angrenzenden Berge. Apropos Ausblick – den können Sie beispielsweise auch vom Rooftop-Infinity-Pool des Gloriette Guesthouse genießen. Die Unterkunft liegt auf dem Rittner Hochplateau und bietet einen hervorragenden Blick auf die hügelige Landschaft.

Brixen bietet für Skifahrer und Snowboarder die größte Auswahl an Wintersportgebieten. Am sonnigsten ist es dabei im Skigebiet Plose – hier kann das Bergpanorama bei Kaiserwetter genossen werden. Wer es rasant mag und nach einem anstrengenden Pistentag noch Energie besitzt, sollte sich die neun Kilometer lange Talabfahrt „Trametschpiste“ nicht entgehen lassen. Die anschließende Stärkung im Traditionsgasthaus Fink in der Brixener Altstadt macht den Tag perfekt. Unsere Empfehlung: Süßmäuler sollten unbedingt die regionalen, vor allem in der Faschingszeit vorzufindenden „Kniekiechel“ probieren. Sie kommen den Krapfen nahe, sind allerdings mit Preiselbeermarmelade statt Himbeerkonfitüre gefüllt.

Übrigens: Alle genannten Skigebiete sind sozusagen Geheimtipps in den jeweiligen Regionen!