In der Heimat der Weihnachtsmärkte darf natürlich einer für die Reiseziele im Dezember nicht fehlen: Der Dresdner Striezelmarkt. Zugegeben: Uns fiel die Entscheidung nicht leicht – denn auch Nürnberg, Stuttgart oder Hamburg eignen sich als Anwärter der schönsten Weihnachtsstädte innerhalb Deutschlands. Was die Wahl auf Dresden fallen ließ: Der Charme der Stadt – vor allem in der Weihnachtszeit! Wenn alles in einem heimeligen Licht eingetaucht ist und die Oper (sehenswert) noch schöner in Szene gesetzt ist, trumpft Dresden regelrecht auf. Aber auch die kulinarischen Genüsse vom deftigen Handbrot bis hin zum traditionellen Dresdner Stollen lassen keine Wünsche in der Weihnachtszeit offen.

