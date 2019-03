Diese Regionen gehören 2017 auf Ihre Bucket List

Platz 4: Nordwales, Großbritannien

Ein wahrer Spielplatz für Wanderer, Mountainbiker und Kletterer: Das Gebiet voller Hügel versorgt Sie zu jederzeit mit dem richtigen Kick. Doch mehr noch: In einer Lagune erzeugen Maschinen die längsten künstlichen Surfwellen der Welt, die Zip World im Steinbruch von Penrhyn hat die weltweit schnellste Zipline und im Bounce Below stehen Riesentrampoline in den Höhlen unter Blaenau Ffestiniog.

Auch für Genussmenschen hat Nordwales einiges zu bieten und spielt in der Liga von Pharmaschinken und Champagner ganz weit oben.