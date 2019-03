Reisehoroskop 2019: Die besten Reiseziele nach Sternzeichen

Eine Rundreise durch Spanien, eine Rallye in Afrika oder ein Tauchkurs in Australien bieten sich als perfektes Reiseerlebnis für Wassermänner. Zudem sollten Sie sich bewusst für eine Phase entscheiden: Viel Aktivität im Urlaub oder aber mehr Achtsamkeit. Im letzteren Fall können Sie seelenruhig in einer Hängematte entspannen.

Die besten Reisemonate: Januar, März, Juni, September und Oktober

To-do für die Bucket-List: Tanzen Sie Samba in Rio de Janeiro und besuchen Sie im Sambodrom den alljährlichen Höhepunkt des brasilianischen Karnevals: die Parade der besten Sambaschulen.