Eine Reise nach Singapur - Ein Fest für alle Sinne

Singapur, neben Monaco und dem Vatikan einer von drei Stadtstaaten weltweit, feiert in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag. Unter anderem mit der lang ersehnten Wiedereröffnung des legendären „Raffles“, eines absoluten Musts für jeden Besucher der Löwen-Stadt und ältestes unter den vielen gut erhaltenen Kolonialgebäuden, die heute als Hotels geführt werden oder als Lifestyle-Locations Besucher anziehen. Die liebste Freizeitbeschäftigung der Singapurer ist – neben essen – einkaufen, und das tun sie wiederum besonders gerne in klimatisierten Shoppingmalls. An der Harbourfront lockt VivoCity mit rund 300 Shops und Designläden, diversen Spas und einem Kinokomplex mit der größten Filmleinwand Asiens. Von den Bars und Restaurants an der Uferpromenade schaut man hinüber nach Sentosa Island, einer Art Freizeitinsel mit internationalen Resorts, einem Ozeanium, Marine Life Park und einer permanenten Bühne für den Cirque du Soleil. Neu entdeckt als Szeneviertel ist das ursprünglich malaiisch geprägte Kampong Glam mit seinen orientalischen Teppichläden an der Arab Street und angesagten Pubs, Streetfood- und Livemusik- Adressen entlang der Haji Lane.

In mehrerlei Hinsicht ist Singapur, eines der reichsten Länder weltweit, ein Paradebeispiel für ein gut organisiertes Miteinander vieler Menschen auf engem Raum. Städteplaner bestanden auf zahlreichen Parks und Grünflächen, einen Zoo und die Botanic Gardens mit ihrer einzigartigen Orchideensammlung. Jüngste Attraktion und Everybody’s Darling sind die Gardens by the Bay mit den allabendlich in märchenhaftes Licht getauchten Riesenbäumen, unter denen einheimische Familien gemeinsam mit Expats und Touristen flanieren. Durch eine hohe Besteuerung wurde die Zahl der Autos begrenzt, im Gegenzug dazu hat man den öffentlichen Verkehr flächendeckend organisiert. Echte Shopaholics trifft man im Mustafa Centre in Little India, wo man rund um die Uhr zwischen Bollywood-CDs, Räucherstäbchen und Seidenkleidern fündig wird. Obendrein in den farbenfroh renovierten traditionellen Shophouses im Joo-Chiat-Viertel, in deren Parterre neben szenigen Bars und Bistros immer wieder neue, originelle Läden aufmachen.