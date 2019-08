Reise-Trend: Winterurlaub im Hygge-Style - die schönsten Hideaways in den Alpen

Lohn der Angst sind Flirtereien, bevorzugt mit einheimischen Naturburschen, an Schneebars und beim obligatorischen Tanztee. Anfangs in schmalen Keilhosen Marke Bogner, groben, über Kreuz geschnürten Lederschuhen, Norwegerpullis, Nickis und groß karierten Flanellhemden. Später dann in knallfarbenen, wasserabweisenden Astronauten-Overalls und Moonboots. Schlepp- und Tellerlifte machen immer häufiger Gondeln und Sesselliften Platz. 1950 bringt Mr. Head den ersten Metallski auf den Markt, zehn Jahre später folgen Glasfaserski, Schuhe aus Kunststoff und Stöcke aus Aluminium. In der Skimode halten zweckmäßige Materialien wie Goretex und Aramid Einzug. Im Laufe der Jahre wohnt man immer seltener in Familienpensionen, wo die Gäste am Abend im gemütlichen Aufenthaltsraum Monopoly spielen, sondern bevorzugt Mountain Resorts mit allem Drum und Dran.

Wellnessanlagen mit Saunalandschaften und beheizten Pools werden zum Standard. In immer mehr Hütten und alpinen Haubenlokalen sorgen namhafte Küchenchefs für kulinarische Kicks. Skifahrer begeben sich auf Genuss-Safaris, in prominenten Ski orten wie St. Moritz feiert man Gourmet-Festivals im Schnee und lässt sich beim Einkehrschwung auf der Corviglia mit Kaviar und Champagner bespaßen. Manch einem wird das zu viel: Der Trubel in vielen Pistenparadiesen kostet Nerven, hohe Preise für Tagestickets passen nicht mehr ins Familienbudget und lassen einst beschauliche Winterurlaube zu hektischen Wochenenden zusammenschrumpfen. In den Skigebieten ist die Message angekommen, und die Statistik zeigt, dass nur noch die Hälfte der Wintersportler auf den Pisten unterwegs ist. Heute besinnt man sich auf die Wurzeln des Wintersports und wirbt flächendeckend mit präparierten Winterwanderwegen, verleiht außer Carvern auch geländegängige Schneeschuhe, organisiert nächtliche Fackelwanderungen und tagsüber romantische Pferdeschlittenfahrten oder Skitouren.

Begleitet wird die neue Beschaulichkeit von heimeligem Retro-Design: Ski in altem Stil werden in kleinen Stückzahlen aus modernem Material handgefertigt. Trendsetter wie die Südtiroler Kultmarke Luis Trenker geben mit ihrem Vintage-Look die Richtung vor, Skimode-Designer wie Bogner und Moncler setzen auf klassische Farben und Formen. In der Hotellerie ist „Hygge“ das neue Zauberwort. Man sehnt sich nach Ohrensesseln, Kuschelcouchen und Kaminfeuer, nach Knödeln und Kaiserschmarrn. Sei es auf einer Hütte mit Gästezimmern, im familiengeführten Boutiquehotel oder in einem der charmanten Chaletdörfer, die sich überall in den Alpen auf harmonische Art in die Welt der Berge einfügen.