Reise-Outfits: So fliegen Sie stilsicher und bequem in den Urlaub

Inspirationen für das perfekte Reise-Outfit

Die Koffer sind gepackt und der Tag der Abreise rückt immer näher. Eine Frage bleibt offen: Was ziehen Sie an, auf dem Weg in den wohlverdienten Urlaub? Auf Langstreckenflügen sollte das Outfit möglichst gemütlich gewählt werden und dennoch gut gestylt für die Ankunft am Ferienort sein. Elegante Looks mit Seidenkleidern werden oft zum Verhängnis, weil sie nach einem langen Flug knittrig werden und auch extravagante High Heels sind ein Bequemlichkeitskiller. Um am Flughafen stilsicher zu laden gibt es einfache Styling-Inspirationen, die zu einem schönen Reise-Outfit beitragen.

Ein knalliger Pullover zur klassischen Jeans oder eine rockige Lederjacke zu sportlichen Sneaker sorgen für die ideale Mischung. Auch mit den passenden Accessoires können Sie ihren Reise-Look aufwerten. Ein XXL-Shopper und farblich abgestimmte Carry-on Koffer runden ihren Airport Look ab. Das beliebteste Reise-Helferlein der Stars ist die Sonnenbrille in Übergroße. Damit verdecken sie nicht nur müde Augen, sondern stimmen sich schon für die Sommerferien ein. Passend dazu wählen Vielreisende oft ein dezentes Make-up, das gerade bei langen Flügen auch am Zielflughafen immer noch frisch aussieht.