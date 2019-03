Frühjahrsputz steht nicht nur in der Wohnung, sondern auch im Kleiderschrank an. Das Schöne an der Sache: Gut erhaltene Kleidungsstücke lassen sich wiederverkaufen und man hat Geld sowie auch Platz für die neusten Trends – eine Win-Win Situation.

Für den Wiederverkauf gibt es allerdings ein paar goldene Regeln, die man beachten sollte. Sophie Hersan, Mitbegründerin der französischen Plattform Vestiaire Collective für den geprüften Wiederverkauf von Luxusmode und Accessoires, sagt: “After all, the faster they sell, the sooner you can buy news season must-haves!”

Ganz nach diesem Motto hat uns Sophie Hersan ein paar Regeln verraten, die sie sich beim Ausmisten unbedingt merken sollten:

Manche Marken verlieren nie an Wert: Chanel, Hermès und Louis Vuitton lassen sich immer(!) zu einem hohen Preis verkaufen, egal zu welcher Saison

2. Fernab davon gilt: Saisonal denken: Winter Boots lassen sich schlecht im Sommer verkaufen.

3. Social Media verfolgen: Damit lassen sich Mikro-Trends beobachten: Was letzte Saison angesagt war, lässt sich womöglich auch jetzt gut verkaufen.

4. Präsentation ist alles: Achten Sie auf gutes Licht und Detail-Aufnahmen, wenn Sie Fotos von Ihren alten Lieblingsstücken machen.

5. Preis festlegen: Vergleichen Sie ähnliche Items um sicherzugehen, dass Sie auch das Bestmögliche rausholen können.

6. Vorrausschauend denken: Bewahren Sie Belege nach dem Kauf auf und nutzen Sie Staubbeutel und Boxen für die Aufbewahrung.

7. Aktiv bleiben: Beantworten Sie jede noch so kleine Frage, die man Ihnen in Bezug auf Ihren Verkauf stellt.