Rattan – So funktioniert der Wohntrend

Rattan bedarf einer besonderen Pflege, damit das Geflecht nicht spröde wird und einreist. Wer sich an die Pflegehinweise hält, wird ein langes Vergnügen mit dem Wohntrend haben. Unbedingt achten sollte man auf den Unterschied zwischen Rattan und Polyrattan: Da sich natürliches Rattan nicht langfristig für den Außenbereich eignet, hat sich hier das Polyrattan durchgesetzt, was viel wetterbeständiger ist und dessen Grundlage aus Kunststoff besteht.

Ganz egal, ob man nur ein paar Akzente setzen oder den Trend mit großen Statement-Möbeln voll auskosten will. Rattan ist in jeder Hinsicht ein Hingucker. Die Redaktion empfielt: Rattanmöbel unbedint bewusst und zum Anfassen shoppen, so lässt sich die Qualität besser beurteilen.