Ralph Lauren feiert 80. Geburtstag - 5 Fakten über den Modedesigner

Erst ein Oscar-Kleid entwarf Ralph Lauren

...aber was für eins: 1999 schritt Gwenyth Paltrow in einem traumhaften rosa Tafetta-Kleid die Bühne in der Oscar-Nacht hinauf und nahm ihren Goldjungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" entgegen. Es zählt bis heute zu den schönsten Oscar-Kleidern überhaupt.