Zutaten

250 g Sushi Reis

50 ml Reisessig

Nori-Blätter

Lebensmittelfarbe für das Färben des Reis‘

Sushi-Füllung (nach Belieben mit Lachs oder Gemüse)

Zubereitung

Zuerst muss der Reis gekocht werden, der vor dem Rollen der Sushis komplett ausgekühlt sein sollte. Waschen Sie den Sushi-Reis vor dem Kochen gründlich in einem Sieb und lassen sie das Wasser abtropfen. Kochen Sie ihn dann mit der angegebenen Menge an Wasser in einem Topf und lassen Sie ihn danach für 20 Minuten weiter quellen.

Teilen Sie den abgekühlten Reis in fünf gleich große Mengen, genauso wie den Reisessig, und mischen Sie die Lebensmittelfarben mit den einzelnen Mengen Essig. Färben Sie danach die einzelnen Reismengen mit dem Essig-Farb-Gemisch zu Rainbow Reis.

Danach können Sie die Nori-Blätter wie abgebildet befüllen und rollen. Tipp: Feuchten Sie Ihr scharfes Messer zum Schneiden der Rollen an. So gleitet es schneller durch die Rolle.