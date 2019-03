Radlershorts – So funktioniert der Gymwear Trend im Alltag

Radlerhosen erfüllen vor allem einen guten Zweck: Sie schieben alles in die richtige Richtung und formen dadurch eine schlanke Figur und schöne Beine. Dennoch gilt auch bei diesem Fashion Item genau wie bei Leggings: Bitte unbedingt längere Oberteile dazu kombinieren, die hinten den Po und vorne den Intimbereich verdecken, sodass sich nichts abbilden kann. Elegant wirkt der Look vor allem in Kombination mit einer feinen Oversize-Bluse oder einem Herrenhemd (beim Freund im Kleiderschrank wühlen ist absolut erlaubt).

Alles in allem sollte der Look dezent gehalten werden: Eine Lederjacke, übergroße Bomberjacken und Sneaker gehen immer. Vermeiden sollte man offene Schuhe, die dem Radler-Style eher einen billigen Touch verleihen. Die Accessoires sollten clean gehalten sein und eher in weicheren Farbtönen. Vermeiden Sie eine übergroße Monogram-Bag und setzen Sie auf edles Leder. Die Birkin Bag würde dagegen ganz fabelhaft passen.

Für Mutige: Die Radlerhose kombiniert zum Karo-Blazer und schlichten Heels wirkt besonders cool und dennoch elegant. Ein schicker Business-Look to go, wie bei Supermodel Bella Hadid.