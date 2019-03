Zu guter Letzt befragten die Wissenschaftler die Studienteilnehmer zu den Big Five der Persönlichkeitsfaktoren: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Das Ergebnis: Probanden mit einer Vorliebe für Bitteres wiesen vergleichsweise dunkle Wesenszügen auf.

In einer weiteren Untersuchung ließen die Forscher 453 weibliche und männliche Personen zusätzlich zu den Fragebögen auf einer Skala von ein bis zehn unterschiedliche Lebensmittel in Sachen Geschmacksempfinden bewerten. Hier zeigte sich: Menschen die gern bitter aßen, hatten deutliche psychopathische Tendenzen.

Wer also mehr Spaß an Gin Tonic als an süffig-süßen Frucht-Cocktails hat und lieber bitteren Kaffee statt gesüßtem Tee zu sich nimmt, hat demnach mehr dunkle Seiten und weniger Mitgefühl mit anderen Menschen. In diesem Sinne: Gin Gin!