Citytrip Prag: Perfekte Tage in der Goldenen Stadt

Bester Ausgangspunkt für eine umfangreiche Sightseeing-Tour: Das Four Seasons am Ufer der Moldau. Direkt an der berühmten Karlsbrücke gelegen, bietet das Luxushotel selbst schon Geschichte genug: Vom Barock bis in die Moderne - hier kann man mühelos zwischen den Zeiten wandeln. Vier Gebäude umfasst die Hotelanlage, das früheste datiert zurück ins 16. Jahrhundert. Doch auch Elemente des Neo-Klassizismus und der Renaissance lassen sich ausmachen. Und das Praktische: Wenn man vom vielen Sightseeing müde ist, kann man sich direkt im Zentrum in einem der 141 Zimmer oder in einer der 20 Suiten kurz entspannen, um sich erholt ins Prager Nachtleben zu stürzen.