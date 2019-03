Der Hosenanzug, getragen von einer Frau, steht schon an und für sich für ein Statement der besonderen Art. Er zeigt ihre Stärke und die hart erkämpfte Gleichstellung, die mit der Emanzipation einherging. Ja, die Frau im Hosenanzug wirkt selbstbewusst und weiß genau, was sie will. In der neuen Saison wird diese Aussage nochmals auf die Spitze getrieben und den Klassiker-Farben wie Grau, Schwarz oder Braun ein Update verpasst, denn die Power Suits zeigen sich 2019 viel lieber in Knallfarben: Leuchtendes Sonnengelb, Shocking Pink oder sattes Waldgrün strahlen um die Wette – und das nicht nur im Büro. Die Trendpieces sind absolut alltagstauglich und begleiten uns im Frühjahr und Sommer beim Städtebummel, genauso wie zum Afterwork. We like!