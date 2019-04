Das Posthotel setzt Impulse: Als Vorreiter in Tirol wagt man sich inmitten der österreichischen Alpen an das amerikanische Prinzip „Wellness“, errichtet eine Bäder- und Thermenlandschaft, Kurabteilung und Schönheitsfarm.

Was als mutige Investition begann, ist in den letzten Jahren zum Steckenpferd der Sternehotellerie avanciert und wird bis heute mit Leidenschaft weiterentwickelt. Seit 2002 führt Karl Christian Reiter das Posthotel in Achenkirch in dritter Generation. Mit Feingefühl und Fachwissen verwandelte der Hotelier das Sternehotel in ein Refugium mit holistischem Konzept.