Polokleider: Elegant und bequem zugleich

Das große Vorbild des Polokleids sind Poloshirts. Der Shirt-Klassiker kommt allerdings nicht, wie viele vermuten, aus England, sondern aus Indien. Britische Soldaten brachten das Shirt aus ihrer Stationierung aus dem indischen Manipur mit. So fand das Shirt seinen Weg letztlich 1862 nach England zum Pferdesport. Das ursprüngliche Polohemd ist langärmlig und aus fester Wolle mit Kragen. Durch diesen sollte der Nacken vor Wind und Sonne geschützt werden. Für den Pferdesport war dieses Design jedoch eher ungeeignet, da der Kragen und der feste Stoff die Spieler behinderten. Als der eigentliche Erfinder des Poloshirts gilt heute René Lacoste. Der französische Tennisfan passte das Shirt in den 30er Jahren dem Sport an. Herauskam ein atmungsaktives Shirt, robustes Shirt. Andere Marken, wie Ralph Lauren, brachten bald auch Poloshirts heraus. Das Polokleid hat die gleichen Merkmale, wie sein Vorbild. Der Unterschied ist die Länge des Kleidungsstücks.