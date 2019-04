Polo - das Spiel der Könige

Polo ist eine Mannschaftssportart, bei der in der Regel zwei Teams mit je zwei bis vier Spielern gegeneinander antreten (darunter Angreifer, Verteidiger und Kapitän). Gespielt wird in vier bis acht Zeitabschnitten (Chukka) von plus minus sieben Minuten mit einzelnen Pausen dazwischen (mit dem so genannten "Tread In", bei dem Zuschauer gelöste Rasenteile festtreten). Die Sicherheit der Spieler und vor allem der Pferde hat bei dieser nicht ungefährlichen Sportart höchste Priorität. Daher wird jeder Spieler mindestens zwei Pferde reiten, da sie niemals zwei Chukkas hintereinander antreten dürfen.

Geschlagen wird mit einem gut 1,30 m langen "Stick" aus Weiden- oder Bambusholz, der mit der rechten Hand geführt werden muss. Nach jedem gefallenen Tor wechselt die Spielrichtung. Als oberste Regel gilt das so genannte "Wegerecht" ("Right of Way"): Ein Spieler, welcher der Fluglinie seines geschlagenen Balles folgt, darf nicht gekreuzt oder anderweitig behindert werden. Als vier Grundschläge finden sich "Offside" (nach vorne oder hinten auf der rechten Seite des Pferdes), "Nearside" (nach vorne oder hinten auf der linken Seite des Pferdes), "Under the Neck" (unter dem Hals des Pferdes hindurch) und "Round the Tail" (hinter dem Pferd).

Taktisch erlaubt sind ein so genannter "Hook", bei dem ein Spieler den Schläger eines Gegenspielers mit seinem eigenen einhaken darf, und das "Abreiten", mit dem Pferd und Spieler seitlich abgedrängt werden dürfen. Nicht erlaubt sind beispielsweise ein "Sandwich", bei dem zwei Spieler derselben Mannschaft den Gegner in die Zange nehmen, oder "Helicoptering", wobei der Poloschläger über dem Kopf gedreht wird.

Ähnlich wie bei Golf besitzen auch Polospieler ein Handicap, das von -2 bis +10 reichen kann. Die Leistung eines Teams errechnet sich aus den Handicaps der einzelnen Spieler. Weitere Infos zum umfangreichen Regelwerk finden Sie hier www.dpv-poloverband.de