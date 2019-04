Kurz nach dem Launch von Pokémon GO berichten die etablierten Zeitungen und wutbürgerische Social-Media-Kommentatoren wie nicht anders erwartet von - Achtung! Cooles Jugendwort! - erhöhter "Smombie-Sichtung" und äußern entnervte Unverständnis angesichts einer globalen Pokémon-Euphorie, an deren Erfolg sie nicht beteiligt waren. "In der U-Bahn starren alle nur noch auf ihr Handy, niemand spricht mehr miteinander!"

Richtig – bloß dass wir prä-Smartphone/prä-iPod/prä-Sudoku-Megaheft auch nicht gern mit Fremden gesprochen haben. Stattdessen lesen wir nun auf dem Smartphone interessante Artikel im Netz, beobachten via Social Media, was unsere Freunde so machen oder updaten die Eltern gerade per Whatsapp und Facetime über Nachwuchs und Enkel. Ist das kein Fortschritt zu den "Walkman-Zombies" der 80er? Anscheinend nicht. Im Netz kursiert eine Email eines britischen Journalisten von The Sun, der Geld für Negativ-Storys über Pokémon Go à la "Pokémon Go hat meine Beziehung ruiniert" bietet.

Die intellektuelle Elite wird nicht ruhen, bis in den Zügen nicht jeder wieder steif auf ästhetisch fragwürdigen Polstern sitzt und das alte "Bloß keinen Augenkontakt herstellen"-Spiel spielt.