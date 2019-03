Madame.de: Woher kommt der Frust, bzw. die Unzufriedenheit von Plus-Size-Frauen beim Shoppen?

Tiffany La: Frauen ab Größe 42/44 haben es schwer, trendige Mode in ihren Größen und Körperformen zu finden. Entweder sind die großen Größen gar nicht vertreten, sind schon längst vergriffen, passen nicht dem individuellen Figurtypen oder aber die Frauen werden mit einer schwindend geringen Auswahl konfrontiert. Es gibt zwar hin und wieder Läden mit extra Bereichen, aber hier wird man oft in die hinterste Ecke geschickt, wo zwei Kleiderstangen mit lieblos ausgewählten Artikeln auf einen warten. Nicht selten kommt es vor, dass dann nur altbackene Kleidung in dunklen, gedeckten Farben mit weit geschnittenen Formen oder peinlichen Tiermustern mit Glitzer angeboten werden. Auf jeden Fall nichts, was momentan im Trend ist und die Vorzüge betont. Und wenn man sich dann die Schmach in der Öffentlichkeit nicht mehr geben will, versuchen es die Frauen in den Weiten des Online-Shoppings. Es gibt bereits spezielle Labels für große Größen und eine leidenschaftliche Bloggerszene, doch auch die man muss man erstmal kennen. Damit ist auch hier das Shoppingerlebnis eher unzufrieden stellend, die Frauen klicken sich von Shop zu Shop, um die große Auswahl zu bekommen, die sie suchen. Auf den größenübergreifenden Plattformen werden sie hingegen von sehr schlanken dünnen Models begrüßt und müssen sich erst zu ihrer individuellen Größe durchklicken. Man wird also wortwörtlich in Nischen gedrängt, die einem die Lust und Freude beim Shoppen nehmen.

Madame.de: Warum nehmen sich bekannte/beliebte Hersteller nicht des Themas an?

Tiffany La: Das ist eine große Frage, die sich viele Frauen auch stellen. Fakt ist, dass in Deutschland die Durchschnittsgröße bei 42 liegt. Auf den großen Runways sind aber nur Models von Größe 32/34, selten 36, zu sehen. Gute Designer wissen, dass sich mit steigender Konfektionsgröße auch das Volumen und die Proportionsverhältnisse der Frau individuell ändern. Hier sind also gute Schnittführungen und Veränderungen der Silhouette grundlegend, um einen optimalen Sitz zu garantieren, was natürlich eine Kostensteigerung zur Folge hat. Es ist (noch) nicht massen tauglich und bedarf mehr Planung, aber es ist nicht unmöglich! Am eindrucksvollsten ist wohl momentan der Designer Christian Siriano, der seine Kollektionen auch auf der New York Fashion Week zeigt und Models auch ab Größe 44 in seinen Shows hatte.





Madame.de: Woher kommt die Unterrepräsentation?

Tiffany La: Jedes Zeitalter hat sein eigenes Schönheitsideal. Die bekannten und beliebten Hersteller orientieren sich an den großen Designern und übernehmen den dünnen Lifestyle, um sich beliebt und begehrenswert bei den potentiellen Kunden zu machen. Dabei werden Frauen mit unterschiedlichen Körperformen nicht beachtet . Da passt es für sie leider nicht rein, wenn eine Frau mit Größe 50 eine Ripped Jeans oder eine Off-Shoulder-Bluse tragen will. Obwohl hier ein enormes Potenzial in diesem Markt steckt, haben die Händler Probleme, den Bedürfnissen der Frauen in großen Größen gerecht werden.

Man muss aber sagen, dass große Labels die Bewegung zum Thema Body Positivity langsam wahrnehmen und aufmerksamer auf die Bedürfnisse aller Frauen werden. Viele haben nun eine zweite Linie für Mode ab Größe 42 entworfen, die neben ihrer Hauptmarke besteht. Ich persönlich finde es aber schöner, wenn es keine extra Linie gibt, sondern diese ganz einfach integriert werden. Denn so fängt es wieder an, dass vollschlanke Frauen ausgegrenzt werden.