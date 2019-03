Die Globalisierung und das Internet machen es (leider) möglich: Der Verkauf von Plagiaten ist ein großes Geschäft, das viele Käufer auf der Suche nach Schätzen zur Verzweiflung bringen kann. Leichtgläubigkeit und das Angebot von Schnäppchen sind die Hauptgründe, warum so manch einer am Ende seines Kaufes eine gefälschte It-Bag in den Händen hält. Das Schlimme an der ganzen Geschichte: Viele Plagiate sind heutzutage so gut gemacht, dass sie vor allem für Laien kaum von den Originalen zu unterscheiden sind. Produktpiraterie, wie sich das Geschäft mit den Fälschungen nennt, ist ein Milliardengeschäft und schadet der Wirtschaft enorm.

Doch gibt es überhaupt eine Möglichkeit, wie sich Fälschungen von Originalen unterscheiden lassen?

Ja, die gibt es. Im Internet boomen Online-Shops, die Designertaschen aus zweiter Hand einkaufen und wiederverkaufen. Hierbei wird die Garantie gegeben, dass es ausschließlich um Originale handelt, die vor Verkauf von Profis eingehend geprüft werden. Online-Shops wie Vite EnVogue, Vestiaire Collective, Luxussachen oder auch Rebelle gehen nach diesem Prinzip vor. Doch wie lassen sich Originale außerhalb dieser zertifizierten Secondhand-Shops erkennen?