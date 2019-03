Der Pixie Cut ist ein super femininer Frisuren-Trend , der wirklich vielen Frauen steht und ihnen wie der Name schon vermuten lässt (Engl: Pixie = Elfe) etwas Elfenhaftes verleiht. Das Pixie Cut Styling ist in Sachen Flexibilität und Vielseitigkeit kaum zu übertreffen, denn das Besondere an diesem Haarschnitt ist: Er besteht aus unterschiedlichen Haarlängen und lässt sich super vielseitig stylen.

Der raffinierte Pixie-Grundschnitt: Die Partien an den Seiten und im Nacken sind häufig sehr kurz geschnitten (2 bis 3 cm), während das Deckhaar etwas länger gehalten ist. Durch unterschiedliche Pony-Varianten kann der Pixie Cut auf unterschiedliche Art und Weise und passend zur jeweiligen Gesichtsform inszeniert werden.