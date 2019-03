Kensington Palace ließ nun zwei besonders süße Ehrenträger der Hochzeit verlautbaren. Prinz George, der drei Jahre alt ist, und Prinzessin Charlotte, die im Mai zwei Jahre alt wird, werden als Ringträger und Brautjungfer ihrer Tante fungieren. Natürlich werden auch Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry an der Hochzeit teilnehmen. Ihre genauen Funktionen als Ehrengäste stehen jedoch noch nicht fest.

Wie der Vater so der Sohn: Prinz William führte im Alter von vier Jahren ebenfalls die Rolle des Ringträgers bei der Hochzeit von Prinz Andrew und Sarah Ferguson in London am 23. Juli 1986 aus.