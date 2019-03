Champagner genießt man am besten eisgekühlt und im Beisein von Menschen, die einem lieb und wichtig sind. Die Cuvée Brut von Piper-Heidsieck ist für die Festtage in einer roten Robe gekleidet, die nicht nur wundervoll aussieht, sondern natürlich auch einen Zweck erfüllt: Die Kühl-Robe in einem edlen Rotton hält die Flasche länger auf Trinktemperatur.

Piper-Heidsieck Cuvée Brut in der Kühl-Robe um 30 Euro.