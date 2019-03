Dieser Wohntrend ist das ausdrückliche Aufforderung, bereits vorhandene Wohnobjekte in neue zu verwandeln. Ob liebgewonnene Urlaubssouvenirs, der geerbte Lieblingsstuhl des Urgroßvaters, alte Fensterrahmen oder Fundstücke vom Flohmarkt – das Schöne an diesem Trend ist: Wir müssen uns nicht von all den ans Herz gewachsenen, leicht angestaubten Mitbewohnern trennen, wir können ihnen mithilfe von einfachen Tricksund ein bisschen Farbe einen völlig neuen Look verpassen.