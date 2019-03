Pinterest Travel Report 2018: Dahin geht die Reise

Eine 3-Wochen-Auszeit in der Karibik? Eher weniger. Stattdessen liegen Kurztrips absolut im Trend. Egal ob ein spontanes langes Wochenende (+167 Prozent suchten danach auf Pinterest) oder ein Zwischenstopp auf dem Weg zum eigentlichen Urlaubsort – regelmäßige Reisen werden immer beliebter, ganz egal ob nah oder fern.

Was das Reiseziel an sich angeht, führen große Metropolen und bekannte Urlaubsdestinationen nicht mehr die Spitze an. Kleinere Städte und geheime Orte fernab der Reisepfade erfreuen sich an großer Beliebtheit. Anstatt sich in das Großstadt-Getümmel zu stürzen, steht das Entdecken der lokalen Kulturen ganz oben auf der Bucket-List.

Wer sich für den Urlaubsort entschieden hat reist am liebsten … alleine. Dieses Ergebnis überrascht uns tatsächlich, dennoch sind Solo-Trips (+593 Prozent) unglaublich hoch im Kurs uns sagen dem Pärchen- oder Familienurlaub den Kampf an. Alleinreisen hat natürlich einen tollen Vorteil: Man kann nicht nur die Welt neu entdecken, sondern auch sich selbst. Übernachten wollen die meisten in diesem Jahr in Eco-Hotels – für einen geringen ökologischen Fußabdruck. Finden wir genial!