Pinterest Holiday Report: Unsere drei Lieblingslooks für die Feiertage

Alle Jahre wieder … gibt Pinterest seinen ausgiebigen Holiday-Report in Sachen Fashion, Beauty, Food und Dekoration heraus. Die Frage der Fragen: Was ziehen wir an Weihnachten bloß an? Beim Familienessen, bei der Oma des Freundes, während des Besuchs des Weihnachtsmärchens im Theater...

In diese drei meist-gesuchten Looks für die Festtage haben wir uns sofort verliebt und wissen schon ganz genau, was es in diesem Jahr für ein Christmas-Outfit wird.