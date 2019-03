Eintrittskarten sind via Email anzufragen. Ebenso besteht die Möglichkeit, vorab bei der hochkarätigen Benefizauktion mitzubieten und so nicht nur zum Kunstsammler zu werden, sondern auch zum Unterstützer des Museums. Die Werke der Auktion sind ab dem 12.11 in der Pinakothek ausgestellt. Am 22. und 24.11 kann man sich unter party@pin-freunde.de für Führungen anmelden. Darüber hinaus können Online-Bieter vom 11.-25.11 über das amerikanische Online-Auktionshaus Paddle8 über die Webseite paddle8.com/pin von überall auf der Welt mitsteigern.

Weitere Informationen finden Sie auf pin-freunde.de.