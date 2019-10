Pin München: Let’s Party for Art 2019

Zu den rund 60 Werken, die in diesem Jahr unter den Hammer kommen, gehören Arbeiten international renommierter Künstlergrößen wie Harold Ancart, Nairy Baghramian, Neïl Beloufa, Karla Black, Sol Calero, Alex Da Corte, Edmund de Waal, Günther Förg, Rupprecht Geiger, Asta Gröting, Leiko Ikemura, Anne Imhof, Alex Katz, Judy Ledgerwood, Robert Longo, Miwa Ogasawara, Otto Piene, Jackson Pollock, Seth Price, Ulrike Rosenbach, Michael Sailstorfer, Tobias Spichtig, Hito Steyerl oder Rirkrit Tiravanija.

Sie sind neugierig geworden und wollen einen Blick auf die Arbeiten werfen? Alle zu versteigernden Kunstwerke sind online unter www.pin-freunde.de einsehbar und ab Samstag, 9.11.2019 zur Vorbesichtigung in der Pinakothek der Moderne ausgestellt. Experten und Künstler bieten am Dienstag, 12. November und am Donnerstag, 14. November jeweils um 18.30 Uhr, am Samstag, 16. November um 16.00 Uhr sowie am Dienstag, 19. November um 18.30 Uhr Führungen an. Um Anmeldung unter event@pin-freunde.de wird gebeten.