“New York, New York, I want to wake up in a city, that doesn't sleeps; And find king of the hill one top of the list; A number one“ – Eine Stadt muss schon ziemlich einzigartig sein, wenn man dieser wie Frank Sinatra eine ganze Lobes-Hymne widmet.

Der Big Apple ist wahrscheinlich nicht nur unzählige Lyrics wert, sondern auch definitiv (mindestens) eine Reise.

Unsere Redakteurin hat sich in den Großstadtdschungel gestürzt und mit dem Smartphone Samsung Galaxy S9+ unzählige Fotos geschossen, die man so garantiert nur auf wenigen Postkarten vorfinden mag: Hidden Places, perfekte Szenerien und grandiose Sonnenaufgänge zeigen New York aus einem anderen Winkel und in einem anderen Licht, als man es sich zunächst vorstellen mag.